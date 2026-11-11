Pacientes con asma no deben suspender tratamiento durante temporada de vientos y polvo en Nicaragua

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Los pacientes asmáticos deben mantener su tratamiento durante la temporada de vientos porque el polvo actúa como detonante de crisis respiratorias.

La doctora Laura Madrigal también pidió evitar los cambios bruscos de temperatura sin protección adecuada.

Madrigal indicó que quienes padecen asma o alteraciones pulmonares previas deben evitar pasar de un ambiente frío a uno cálido de golpe.

Para quienes presentan influenza, neumonía o cuadros infecciosos, recomendó usar mascarilla y lavarse bien las manos con frecuencia.

La especialista añadió que el cambio climático facilita el contagio de enfermedades respiratorias, por lo que instó a mantener las vacunas al día y evitar el contacto con personas enfermas.