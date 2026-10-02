Padre encuentra a su hijo 24 años después de haber sido secuestrado

La historia de Guo Gangtang se convirtió en un símbolo de perseverancia después de pasar 24 años buscando a su hijo, Guo Xinzhen, quien fue secuestrado en 1997 cuando apenas tenía 2 años.
Desde entonces, el padre recorrió China en motocicleta, atravesó decenas de provincias y viajó más de 500 mil kilómetros mientras llevaba fotografías de su hijo y pedía ayuda para localizarlo.
En 2021, las autoridades finalmente encontraron a Guo Xinzhen, quien para entonces tenía 26 años, y una prueba de ADN confirmó su identidad. Tras más de dos décadas de búsqueda, padre e hijo pudieron reencontrarse. La conmovedora historia también inspiró la película china Lost and Love, estrenada en 2015.