Padre es capturado tras presunta agresión contra su bebé de cinco meses

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un hombre de 31 años fue capturado en Itagüí, Antioquia, Colombia, luego de ser señalado como presunto responsable de agredir en varias ocasiones a su hija de cinco meses. La bebé permanece hospitalizada bajo atención médica especializada y su pronóstico es reservado, de acuerdo con las autoridades municipales.

La menor fue trasladada con múltiples lesiones a una clínica del municipio, presentaba heridas en la cabeza que comprometían seriamente su estado de salud. El equipo médico realizó los procedimientos necesarios para estabilizarla y continúa evaluando su evolución.

El hombre fue identificado por las autoridades como Daniel Toro, padre de la bebé. Su detención se produjo después de que la Policía Nacional recibiera una alerta ciudadana sobre lo ocurrido. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Toro es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado y deberá enfrentar el proceso de judicialización ante un juez de control de garantías, quien determinará su situación judicial.

La Alcaldía de Itagüí activó la ruta integral de atención para proteger a la menor y brindar acompañamiento a su madre. Las medidas contemplan apoyo psicológico, jurídico y social, además de las acciones institucionales destinadas al restablecimiento de los derechos de la bebé.

Mientras la menor continúa bajo atención médica, las autoridades mantienen el seguimiento del caso para establecer las circunstancias en las que ocurrieron las lesiones y determinar la responsabilidad penal del hombre capturado.