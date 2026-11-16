Países Bajos aprueba ley que permite crear embriones humanos para investigación científica

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Países Bajos aprobó una ley que permitirá crear embriones humanos exclusivamente para investigaciones científicas, una práctica antes prohibida en ese país.

El objetivo es comprender las primeras etapas del desarrollo humano y estudiar enfermedades hereditarias.

Los embriones se crearán en laboratorios mediante la fecundación de óvulos y espermatozoides donados.

Los científicos podrán observar su evolución desde la primera célula hasta la fase de blastocisto en un tiempo aproximado de 5 a 6 días.

La legislación exige autorización y justificación para utilizar estos embriones.

La medida genera preocupación entre sectores científicos y religiosos por sus implicaciones éticas.