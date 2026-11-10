Panamá blanquea a Nicaragua y complica su clasificación en el Mundial Sub-23

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Selección Nacional de Béisbol sufrió un revés en la Copa Mundial Sub-23 de la WBSC, luego de caer 4-0 ante Panamá, que se impuso con una blanqueada y complicó las aspiraciones del conjunto pinolero de avanzar a la Súper Ronda.

Jeyner Sánchez cargó con la derrota tras trabajar cuatro entradas, en las que registró cinco ponches y permitió dos carreras que marcaron el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Nicaragua registra dos victorias y dos derrotas en la competencia, por lo que necesita cerrar con un triunfo la fase correspondiente para mantener sus posibilidades de clasificación a la siguiente etapa.

El próximo compromiso será este martes 10 de noviembre, cuando enfrente a República Checa en el Estadio Nacional Soberanía. El equipo nacional buscará una victoria ante su afición que le permita seguir en la lucha por un boleto a la Súper Ronda.