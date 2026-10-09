Paramount cierra la compra de Warner Bros. Discovery y suma importantes marcas del entretenimiento

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Paramount concretó la adquisición de Warner Bros. Discovery en una operación valorada en 81.000 millones de dólares, cifra que se aproxima a los 111.000 millones al incluir la deuda. La fusión reúne bajo una misma estructura empresarial a importantes estudios cinematográficos, plataformas de streaming, canales de televisión y franquicias que han marcado la industria del entretenimiento a nivel mundial.

La nueva compañía estará dirigida por David Ellison, quien logró imponerse a Netflix en la disputa por Warner Bros. Discovery, junto a Ynon Kreiz, que asumirá como codirector ejecutivo. La integración incluye a Paramount Pictures, Warner Bros. y Skydance, además de servicios como Paramount+, HBO Max y Pluto TV. También agrupa cadenas como CBS News, CNN, Nickelodeon, Comedy Central, TNT, TBS, HBO y MTV.

El acuerdo pone bajo una misma empresa algunas de las propiedades intelectuales más reconocidas de Hollywood, entre ellas Batman, Superman, Wonder Woman, Harry Potter, Star Trek y Misión Imposible. Con esta combinación de estudios y catálogos, el conglomerado ampliará su presencia en el mercado internacional y su capacidad para producir y distribuir contenidos en cine, televisión y plataformas digitales.

La compra pone fin a una disputa que se extendió durante aproximadamente un año y en la que Ellison llegó a presentar nueve ofertas para hacerse con Warner Bros. Discovery. La operación también enfrentó obstáculos legales por preocupaciones relacionadas con la competencia. Sin embargo, una coalición de fiscales generales estatales retiró su demanda después de alcanzar acuerdos que incluyen la creación de un consejo editorial independiente para CNN y una inversión adicional de 1.500 millones de dólares en películas durante cinco años.

Entre los compromisos establecidos para la nueva compañía figura el estreno de al menos 30 películas en salas de cine durante cada uno de los dos primeros años y de 32 títulos anuales durante los tres siguientes. Asimismo, deberá destinar un mínimo de 300 millones de dólares adicionales cada año a la producción cinematográfica en Estados Unidos.

La reorganización también contempla cambios en la estructura directiva y en la supervisión de sus medios informativos. David Zaslav dejará la dirección ejecutiva de Warner Bros. Discovery, mientras Kreiz se encargará de las operaciones cotidianas y del proceso de integración empresarial. Ellison, por su parte, tendrá bajo su responsabilidad la estrategia general, la tecnología y la dirección creativa.

En el ámbito periodístico, Mark Thompson continuará como presidente y editor en jefe de CNN, mientras Bari Weiss seguirá al frente de CBS News. Ambos reportarán directamente a Ellison y Kreiz. Además, un consejo integrado por cinco periodistas tendrá la tarea de proteger la independencia editorial de CNN y CBS News, una de las condiciones contempladas para resolver las acciones legales contra la fusión.

Pese a la expansión de su catálogo y alcance comercial, el nuevo conglomerado también deberá afrontar importantes obligaciones financieras. Según The New York Times, la compañía tendrá compromisos por unos 82.000 millones de dólares, una carga significativa que marcará sus decisiones de inversión y el desarrollo de sus operaciones en los próximos años.