Pareja es arrestada en California por presunto abuso de niños nacidos mediante subrogación

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Una pareja de California fue arrestada y enfrenta graves acusaciones de abuso infantil después que las autoridades descubrieran un supuesto sistema de maltrato dentro de su lujosa residencia en Arcadia, descrita por la Fiscalía del condado de Los Ángeles como una “casa de terror”.

Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, son señalados de haber sometido a maltratos físicos a al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada. En total, la pareja habría tenido más de 20 hijos, la mayoría nacidos de madres sustitutas.

Según los fiscales, varias niñeras que trabajaban y vivían en la residencia golpeaban y castigaban diariamente a los menores. Las autoridades sostienen que Xuan y Zhang conocían estas prácticas y, en algunos casos, incluso las habrían observado mediante un sistema de aproximadamente 32 cámaras de vigilancia instaladas dentro de la vivienda.

La investigación comenzó en mayo de 2025, después de que un bebé de dos meses fuera llevado a un hospital con una grave lesión en la cabeza. Las pesquisas posteriores permitieron localizar a 21 menores, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades de protección infantil del condado de Los Ángeles.

Los fiscales también investigan la empresa de subrogación que manejaba la pareja y las circunstancias bajo las cuales varias mujeres fueron contratadas para gestar a los niños. Algunas de ellas aseguran que fueron engañadas sobre la verdadera situación familiar de Xuan y Zhang.

Ambos acusados se declararon no culpables y su defensa ha rechazado las acusaciones, calificándolas de falsas. El caso continúa bajo investigación y una de las niñeras señaladas permanece prófuga.