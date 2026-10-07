Procesan por parricidio a sujeto que asesinó a su abuela con machete en Matagalpa

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un sujeto de 28 años será procesado por parricidio tras asesinar con varios machetazos a su propia abuela en Matagalpa.

El hecho ocurrió la madrugada del 30 de septiembre en el barrio Reparto Sandino, cuando la víctima dormía en su vivienda.

Según la fiscalía, el señalado estaba bajo los efectos de la droga y entró a la vivienda cerca de la una de la madrugada.

Su intención era robar dinero y otras pertenencias para comprar más estupefacientes. Al ser descubierto, comenzó a propinarle machetazos en la cabeza.

Vecinos de la víctima afirmaron que el acusado había salido de prisión poco tiempo antes debido al mismo vicio que consumía desde hace varios años. La audiencia inicial fue programada en los juzgados de Mataga