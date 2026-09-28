Pasajeros escapan nadando de bus atrapado en río de Waslala

Los pasajeros de un bus del transporte colectivo de la ruta Piedras Quemadas vivieron momentos de terror al quedarse atorados en medio del caudal de un río en el municipio de Waslala, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron la obstaculización del paso vehicular con el aumento del agua en el río. El momento en que el bus intenta cruzar se viralizó en redes sociales, donde se observa que ante la intensidad del caudal el automotor quedó atorado y, a pesar del esfuerzo por arrancar y continuar la marcha, era imposible avanzar.

El nivel del agua fue subiendo poco a poco hasta tapar la mitad de la puerta, y en las imágenes se observa que los pasajeros intentaban subir a la parte superior del bus porque temían morir ahogados, mientras otros escapaban nadando. El video fue expuesto en redes sociales a fin de hacer conciencia ante la irresponsabilidad del conductor en poner en riesgo la vida de los pasajeros.