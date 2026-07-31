Peatón ebrio es atropellado en La Fuente y pasa dos horas sin auxilio

Un hombre en aparente estado de ebriedad resultó gravemente lesionado tras ser impactado por una camioneta en los semáforos del barrio La Fuente, en Managua, donde permaneció inconsciente sobre el pavimento durante más de dos horas sin recibir asistencia médica.

El conductor, identificado como Germán Narciso Bravo Real, intentó esquivar al peatón, quien según testigos cruzó la vía de manera imprudente, pero el impacto le causó una posible fractura en el brazo derecho y golpes en la cabeza que requerían traslado urgente a un centro hospitalario.

Habitante del sector del Tanque Rojo, la víctima de identidad desconocida había estado ingiriendo licor en un bar cercano, y aunque testigos señalan que actuó con imprudencia, vecinos exigieron atención prioritaria al considerar que “no es un perro, es un humano”, mientras agentes de tránsito elaboraban el croquis del accidente para deslindar responsabilidades.