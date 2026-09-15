Pelea de búfalos termina con ambos animales muertos en China

Una tradicional pelea de búfalos terminó de manera inesperada en el suroeste de China cuando los dos animales perdieron la vida después de enfrentarse dentro de una pista cubierta de lodo, según informaron medios locales.

Durante varios segundos, ambos búfalos permanecieron midiéndose hasta que finalmente se lanzaron uno contra otro y chocaron frontalmente con enorme fuerza, lo que provocó que ambos murieran a causa del impacto, y la práctica forma parte de una antigua tradición de las etnias Miao y Dong, realizada durante celebraciones relacionadas con la cosecha.

Sin embargo, las imágenes del enfrentamiento han generado opiniones divididas en redes sociales por la forma en que los animales son expuestos a este tipo de combates, y algunos usuarios han cuestionado la crueldad del evento.