Perra muere tras proteger a sus dueños del ataque de un oso en California

Una perra de siete años murió luego de interponerse entre sus dueños y un oso negro que los atacó durante la madrugada del pasado 19 de septiembre, frente a su vivienda en una zona rural del condado de Trinity, en el norte de California. Cassie, una bulldog francés, resultó gravemente herida mientras intentaba defender a Jeff y Mallory Wilson del animal.

Según el relato de la pareja, Cassie alertó a Jeff con sus ladridos y, cuando él salió de la casa, el oso lo atacó y le provocó dos costillas rotas, además de mordeduras y arañazos. Al escuchar los gritos, Mallory salió en su ayuda y también fue atacada. En medio del enfrentamiento, Cassie se lanzó contra el oso, lo que permitió que la pareja pudiera ponerse a salvo.

Cassie recibió atención veterinaria de emergencia, pero murió dos días después a consecuencia de las heridas. Jeff y Mallory permanecen en recuperación en casa y han suspendido temporalmente las reservas del pequeño alojamiento rural que administran mientras colaboran con la investigación. La pareja destacó el comportamiento de su mascota y pidió que el incidente no genere miedo o rechazo hacia la fauna silvestre.