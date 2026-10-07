Perro de raza xoloitzcuintle completamente tatuado causa indignación durante feria de mascotas en China

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un perro de raza xoloitzcuintle completamente tatuado generó una ola de críticas durante la celebración de Pet Fair Asia, una de las principales ferias de animales de compañía, realizada en Shanghái, China.

El perro llamó la atención de los asistentes debido a que gran parte de su cuerpo estaba cubierta con tatuajes, diferentes colores y figuras de dragones. Además, fue llevado al evento con una gruesa cadena dorada alrededor del cuello y un objeto similar a un reloj colocado en una de sus patas delanteras, mientras numerosas personas se acercaban para fotografiarlo y grabarlo.

La controversia aumentó cuando trascendió que los diseños no eran temporales, sino que habían sido realizados directamente sobre la piel del animal. Ante los cuestionamientos, su tutor argumentó que los xoloitzcuintles poseen una alta tolerancia al dolor debido a las características de la raza.

Sin embargo, la escasez de pelo no significa que estos perros sean incapaces de sentir dolor. Al igual que otros canes, cuentan con terminaciones nerviosas y sensibilidad en la piel, por lo que una modificación corporal invasiva puede generar dolor, estrés y otras consecuencias, dependiendo del procedimiento y las condiciones en que se realice.

Durante la exhibición, algunas personas aseguraron que el animal se mostraba retraído y que rechazaba los premios que intentaban ofrecerle. Estas observaciones, por sí solas, no permiten determinar si el perro sentía dolor o miedo en ese momento, pero contribuyeron a aumentar las críticas sobre su utilización como objeto de exhibición.

La polémica también llegó a los organizadores de Pet Fair Asia, quienes, según los reportes difundidos sobre el caso, tomaron medidas para restringir el ingreso del tutor junto al perro, evitando que continuara exhibiéndolo dentro del evento.

El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de las modificaciones corporales realizadas a los animales por motivos estéticos. Más allá de si durante el procedimiento se utilizó anestesia o de la supuesta tolerancia al dolor de la raza, el cuestionamiento central gira en torno a si una modificación permanente que no responde a una necesidad médica aporta algún beneficio al animal.

Las imágenes del xoloitzcuintle han provocado así una discusión sobre la responsabilidad de los propietarios y sobre hasta dónde deberían llegar las decisiones humanas cuando se trata del cuerpo y bienestar de los animales.