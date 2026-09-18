Familiares de cinco pescadores desaparecidos en Masachapa exigen intensificar búsqueda mar adentro

A cuatro días de la desaparición de cinco pescadores en las aguas de Masachapa, sus familiares claman por una búsqueda más intensa. Solicitan a la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua redoblar esfuerzos para dar con el paradero de los marinos.

Los desaparecidos son el capitán Félix Bermúdez Rodríguez, Darwin Cruz, Pedro Narváez, Cristian Cruz y otro solo conocido como Daniel. Estos entraron a faenar el sábado a la 1 de la tarde para salir a la costa el domingo por la mañana.

Los familiares mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y solicitan a los pescadores de Casares y La Boquita unirse a la búsqueda en su sector. Con recursos propios han recorrido trayectos de más de 20 kilómetros sobre la costa y mar adentro.