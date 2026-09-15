Cinco pescadores desaparecen en alta mar en Masachapa

Cinco pescadores se encuentran desaparecidos en aguas de Masachapa desde el pasado sábado 12 de septiembre cuando ingresaron a faenar en alta mar. Se trata del capitán Félix Bermúdez Rodríguez y los marinos Darwin Cruz, Pedro Narváez, Cristian Cruz y Daniel, quienes tenían previsto regresar el domingo.

Los pescadores entraron al mar el sábado a la 1 de la tarde y se esperaba su salida para el domingo, según relataron familiares. Este lunes, tres lanchas iniciaron labores de búsqueda en el mar para tratar de localizar a los tripulantes, sin resultados hasta el momento.

Una de las suegras de los pescadores hizo un llamado a la Fuerza Naval Mayor de Managua para que apoyen en la búsqueda y concedan permiso para el uso de dos motores en las embarcaciones artesanales.