Piloto apuñala a copiloto e intenta estrellar avión con 174 personas a bordo

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo de Fly Dubai con destino a Tel Aviv.

Uno de los pilotos apuñaló al otro dentro de la cabina e intentó estrellar la aeronave con 174 personas a bordo.

El incidente fue controlado gracias a la intervención de un grupo de viajeros israelíes que lograron reducir al agresor, según informaron las autoridades.

La señal internacional de emergencia se activó aproximadamente 90 minutos después del despegue.

En ese momento, el avión sobrevolaba el espacio aéreo jordano.