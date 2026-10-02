Piloto de Flydubai relata cómo luchó por su vida para evitar una tragedia aérea

El capitán de Flydubai Smit Machchhar, quien resultó gravemente herido durante un violento incidente a bordo de un avión que se dirigía a Tel Aviv, relató por primera vez cómo luchó por sobrevivir y evitar que los pasajeros perdieran la vida. Durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, desde un hospital en Abu Dabi, Machchhar aseguró que, aunque estaba luchando por su propia vida, también tenía presente que no podía permitir que todos los demás murieran.

El piloto explicó que, pese a las graves heridas y la pérdida de sangre, consiguió llegar hasta la puerta de la cabina. En ese momento, varios pasajeros entraron al área y ayudaron a contener al presunto atacante, permitiendo que otros pilotos recuperaran el control del avión. La aeronave, que cubría el vuelo FZ 1073, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita antes de continuar hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Machchhar permanece hospitalizado en Abu Dabi. Según declaraciones de un pasajero que colaboró en su atención, el capitán sufrió una importante pérdida de sangre y múltiples heridas. Durante la conversación con Modi, el piloto se mostró emocionado y contó que su hija lo visitó en el hospital, pero se asustó al verlo en esas condiciones. Su hijo menor, de dos años, todavía no ha podido visitarlo.

Mientras tanto, el copiloto señalado como presunto agresor fue trasladado de Arabia Saudita a Emiratos Árabes Unidos, donde enfrenta una investigación por terrorismo. Las autoridades aún no han revelado oficialmente su identidad ni han confirmado el motivo del ataque o el arma utilizada. Funcionarios de distintos países han realizado declaraciones sobre el caso, pero la investigación continúa para determinar exactamente qué ocurrió y si existieron otras personas involucradas.

La esposa de Machchhar, Sonal, explicó que la familia todavía no le ha preguntado en detalle sobre lo sucedido para evitar que reviva el traumático episodio y señaló que esperan a que se recupere completamente antes de hablar sobre lo ocurrido.