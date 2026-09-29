Alcaldía de Managua habilita banda norte de la pista Solidaridad y anuncia cierre temporal de banda sur

La alcaldía de Managua anunció la habilitación total de la banda norte de la pista Solidaridad, desde los semáforos del barrio La Fuente hasta la parada del hospital Manolo Morales. A partir de la noche del lunes, equipos operativos procederán al cierre temporal de la banda sur para iniciar la segunda etapa de obras.

El proyecto integral contempla la transformación de once intersecciones clave de la capital mediante la sustitución de adoquines por asfalto de alta durabilidad.

Las autoridades informaron que la apertura de la intersección en la banda sur está programada para el viernes de esta semana. La comuna estima que el proyecto total concluya a mediados del mes de noviembre.