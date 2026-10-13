Policía de Fronteras decomisa contrabando y detiene a tres nicaragüenses en Peñas Blancas

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La Policía de Fronteras de Costa Rica detuvo a tres ciudadanos nicaragüenses en el sector de Peñas Blancas. El operativo conjunto con la Policía de Control Fiscal incautó un cargamento de contrabando que pretendía ingresar al país.

Entre lo decomisado figuran 1.515 pares de zapatos, 2.715 unidades de alimentos, 76 artículos electrónicos y 13.914 unidades de medicamentos. El valor del decomiso supera los 37 millones de colones.

La mercadería era trasladada en un camión cuyo conductor fue identificado con el apellido Calero. La incautación se produjo durante un patrullaje terrestre a orillas del río San Juan. Todo lo decomisado y los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público.