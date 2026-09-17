Policía de México mata a hombre armado tras ser señalado de causar pánico en Chihuahua

Un agente policial disparó contra un hombre que minutos antes fue señalado por habitantes de la colonia Los Olivos, al norte de Chihuahua, México, de causar pánico en la zona donde amenazaba con usar un arma de fuego.

El video fue publicado en redes sociales y rápidamente se volvió viral, mostrando el momento en que el agente dispara contra el sujeto.

Elementos de la policía municipal llegaron al lugar y, al verlos, el hombre disparó, por lo que uno de los uniformados respondió al ataque y le causó la muerte. Las autoridades identificaron al agresor como César Santillán Macías, de 45 años, y afirmaron que poseía antecedentes penales. Las investigaciones continúan.