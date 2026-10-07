Policía Fronteriza de Costa Rica detiene a pareja nicaragüense con 10 armas en un bus

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Una pareja de nacionalidad nicaragüense fue detenida por oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica cuando transportaban en un autobús varias armas de fuego y municiones. La captura se llevó a cabo durante un operativo de control en el sector del Corozo, en Los Chiles.

Se trata de una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, y de un hombre de apellido Rocha, de 18 años, ambos en condición migratoria irregular.

En el autobús, al abordarse, se les encontraron dos maletines con 10 armas de origen turco. La unidad de transporte cubre la ruta San Carlos-Los Chiles. Los detenidos son acusados por el delito de portación ilegal de armas de fuego y tráfico de pertrechos.