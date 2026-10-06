Policía Nacional busca a hombre señalado de raptar a adolescente de 14 años en Tipitapa

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Policía Nacional busca a un hombre de 42 años señalado de raptar a un adolescente de 14 años con quien presuntamente mantenía una relación sentimental. Durante el violento hecho registrado en la comunidad El Triunfo, en Tipitapa, el sujeto atacó con un machete a un señor que intentó defender a la menor.

El hombre había regresado de la costa Caribe a la vivienda donde había estado posando por más de 22 días. Macheteó al dueño de la casa por intervenir cuando golpeaba a la fémina que era su cónyuge.

Se largó del lugar llevándose a la adolescente rumbo desconocido. La policía con la técnica canina se desplazaba a más de 8 kilómetros a la redonda en su búsqueda. Con las investigaciones, se conoció que este hombre tenía una denuncia en el norte del país.