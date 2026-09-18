Pomares 2026: Estelí completa los ocho clasificados y quedan definidas las llaves de cuartos de final

El conjunto de Estelí se convirtió en el octavo clasificado a la ronda de cuartos de final del Pomares 2026. Con su avance quedaron definidas las llaves que disputarán los ocho mejores equipos del campeonato.

Los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera: Estelí contra Matagalpa, Granada versus Caribe Sur, Chinandega ante Rivas, y Dantos versus Bower.

Este último enfrentamiento configura el clásico capitalino en esta instancia del torneo. Los vencedores de cada una de estas llaves se estarán midiendo en la ronda semifinal del Pomares 2026.