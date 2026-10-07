Portón aplasta mortalmente a un hombre que ayudaba a mover la estructura en Yemen

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un portón aplastó mortalmente a un hombre que prestó ayuda por unos instantes para mover la estructura en la ciudad de Edén, al sur de Yemen. El hecho quedó grabado en video y las imágenes se han vuelto virales en redes sociales.

En las dramáticas imágenes se ve que, pese a que la víctima intentó correr para salvar su vida, terminó siendo alcanzado por la estructura. Tras el accidente, otros hombres se acercaron al lugar y lograron levantar el portón para sacar a la víctima. Lo trasladaron a un hospital.

Lamentablemente, los médicos informaron que no presentaba signos vitales. La tragedia ha causado conmoción entre la población.