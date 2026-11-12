Queso seco se cotiza a 80 córdobas la libra en el mercado Iván Montenegro

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

La libra de queso seco se cotiza en 80 córdobas en el mercado Iván Montenegro de Managua, mientras que al por mayor tiene un valor de 78 córdobas.

Según informan los comerciantes, el precio y la demanda de este producto se mantienen estables.

La borona, otro producto muy buscado por los compradores, tiene un precio de 70 córdobas, aunque al por mayor se ofrece a 68.

La libra de queso de crema o queso suave de freír se vende a 60 córdobas, el mozzarella y el quesillo a 70, y el quesillo de hojita a 85.

La crema pura cuesta 35 córdobas, la cuajada fresca 70 y la cuajada seca 55.

La mantequilla lavada para pan vale 25 córdobas y la mantequilla lavada para queque 55.