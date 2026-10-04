Preocupa muerte de animales en el Zoológico de León, Guanajuato México

El Zoológico de León, Guanajuato, vuelve a estar bajo cuestionamientos luego de registrar la muerte de dos animales en los últimos días. Se trata de Kowalski, un pingüino de Humboldt de apenas 11 meses, y Mayra, una jirafa de cuatro años. Hasta el momento, las causas de ambas muertes permanecen bajo investigación.

Estos casos se suman a otros fallecimientos registrados durante el año. Entre ellos se encuentra Oldie, una jirafa de 21 años, así como la muerte de 24 borregos muflones tras el ingreso de una jauría de perros al zoológico. También se reportó el fallecimiento de una cría de cebra durante un parto, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo del caso.

Aunque el zoológico ha señalado que sus indicadores y procesos han mostrado mejoras, la acumulación de incidentes ha generado preocupación entre visitantes y ciudadanos, quienes piden conocer con claridad las causas de las muertes y las medidas que se están tomando para garantizar el bienestar de los animales.

Ante este panorama, crece el llamado para que las autoridades municipales den seguimiento puntual a lo ocurrido y transparenten los resultados de las investigaciones. El Zoológico de León es un espacio importante para la ciudad y, además de su labor de conservación y exhibición, el cuidado y la protección de los animales deberían mantenerse como una prioridad.