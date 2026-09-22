Profesora enfrenta el duelo tras perder a más de 200 alumnos en los terremotos de Venezuela

La profesora Madeleine Cova atraviesa un profundo duelo tras perder a cientos de estudiantes en el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. La docente, quien trabajaba en dos centros educativos de La Guaira, mantenía una relación cercana con sus alumnos, a quienes acompañaba no solo en las aulas, sino también en distintos momentos de sus vidas. “Para mí, eran como mis hijos”, expresó al recordar a los jóvenes que fallecieron en la tragedia.

Cova explicó que, inicialmente, había contabilizado la muerte de 115 estudiantes, pero con el paso de las semanas la cifra aumentó. Actualmente, en el liceo público Juan José Mendoza, donde continúa trabajando, se reportan más de 230 alumnos fallecidos y más de 200 desaparecidos. La tragedia provocó además una fuerte reducción de la matrícula escolar, ya que muchos estudiantes sobrevivientes fueron trasladados junto a sus familiares a otras zonas del país.

Con el inicio del nuevo año escolar, la profesora y sus compañeros regresaron a las aulas en medio de un profundo impacto emocional. Cova asegura que todavía siente un gran vacío y que las familias de los estudiantes fallecidos mantienen contacto con ella para compartir su dolor. La docente también ha dedicado homenajes y mensajes en redes sociales a sus alumnos, mientras intenta continuar con su labor educativa en una comunidad que aún enfrenta las consecuencias de los devastadores terremotos.