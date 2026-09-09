Promoción de Puma Energy sortea 10 vehículos Toyota mediante aplicación móvil

La promoción “Ahorra y Gana” de Puma Energy y Super 7 ya tiene tres ganadores de los modelos Yaris Cross. El sorteo de los 10 vehículos Toyota se realiza todos los jueves a las 3:30 de la tarde.

Omara González, supervisora de Marketing de Puma Energy, comentó que la dinámica consiste en descargar la aplicación Puma Prize, disponible en las tiendas de aplicaciones móviles, para participar con cada compra de combustible o en Super 7.

Con cada 350 córdobas en combustible se obtiene una oportunidad extra, mientras que el mismo gasto en Super 7 otorga dos oportunidades adicionales.

El proceso de selección utiliza un sorteador electrónico que designa un ganador principal y tres suplentes, con presencia de abogado y notario para dar fe del acto.

Los premios instantáneos disponibles incluyen balones de fútbol, hot dogs de Super 7 y puntos Pris, que se convierten en dinero canjeable en compras.

La campaña se extiende hasta el 28 de octubre y los sorteos se transmiten en vivo a través de Facebook Live desde las estaciones participantes.