Meteorólogos pronostican temperaturas de 38 grados y lluvias puntuales en Nicaragua

Meteorólogos nicaragüenses pronostican un ambiente caluroso con temperaturas de hasta 38 grados Celsius para las próximas horas en Nicaragua. Los expertos recomiendan a la población mantenerse hidratada para evitar los efectos del golpe de calor.

Según el Observatorio de Fenómenos Naturales, las condiciones del clima estarán predominadas por un ambiente bastante caluroso, con sensación térmica de 39 a 40 grados. Las altas presiones de 1018 a 1014 milibares en el Atlántico hacia el Caribe generan pocas posibilidades de formaciones de nubosidad fuerte con precipitaciones.

La onda tropical número 38 salió del territorio con pocas precipitaciones, mientras la onda tropical número 39 circula entre el Caribe de Honduras y el Caribe de Nicaragua. Se esperan lluvias puntuales y lloviznas ligeras a moderadas en la parte del Caribe hacia la región central.