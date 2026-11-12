Meteorólogos pronostican lluvias ligeras con calor persistente en el territorio

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican lluvias sobre el territorio nacional durante las próximas horas, aunque los fuertes calores continuarán predominando.

Los expertos anticipan vientos moderados de 30 a 40 kilómetros por hora en la zona central y sur, además de bajas presiones atmosféricas débiles.

Las lluvias, de ligeras a moderadas, comenzarán en la parte del Caribe en horas de la mañana y hacia el mediodía en la región central.

Para el día viernes, el cruce de las corrientes del monzón con estos sistemas podría generar condiciones de precipitación, incluyendo el 14 de noviembre.