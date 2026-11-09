Meteorólogos pronostican lluvias menores y ambiente caluroso con máximas de 32 grado

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Los meteorólogos pronostican posibilidades menores de lluvias sobre el territorio nacional para este lunes, con un ambiente caluroso y máximas temperaturas de 32 grados.

La poca presencia del sistema de vaguada monzónica que se encontraba frente a Centroamérica reduce las precipitaciones en el país.

En el Pacífico se mantiene un sistema de baja presión de 1010 milibares al suroeste de Nicaragua, sobre la vaguada monzónica.

En el Caribe suroccidental se localiza otro sistema de baja presión de 1011 milibares, cerca de la zona entre Panamá y Colombia, acompañado también por la vaguada monzónica.

En Nicaragua, la vaguada pasa cerca de Costa Rica y puede favorecer nubosidad y chubascos en el sur del país, principalmente al sureste y en algunas zonas del suroeste.