Meteorólogos pronostican lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias zonas de Nicaragua este fin de semana

El Observatorio de Fenómenos Naturales informó que durante el fin de semana predominarán las lluvias en diferentes zonas del territorio nicaragüense.

Las precipitaciones podrían ser dispersas o fuertes y estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Para el viernes se esperan lluvias en la zona de Mulukukú hacia el sur, el litoral del Pacífico y Managua, con posibilidades de lluvia ligera desde las 4 de la tarde.

El sábado, la mayoría del territorio tendrá posibilidades de lluvia intensa entre la zona del Triángulo Minero, el centro de Nicaragua, León y Chinandega desde las 3 de la tarde.

El domingo se mantienen posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio con mayor intensidad al sureste del país.