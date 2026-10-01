Lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento azotarán varias regiones de Nicaragua

Meteorólogos nicaragüenses pronostican lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas en las regiones del Pacífico y Caribe durante las próximas horas.

Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento de 35 a 40 kilómetros por hora y un ambiente muy caluroso.

Un sistema de baja presión sobre el Caribe y otro de 1.800 milibares afectarán Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Desde las 10 de la mañana se espera ingreso de nubosidad y condiciones de lluvia en varias zonas.

Para la 1 de la tarde, la mayor parte del territorio nacional permanecerá nublado con lluvias.

A las 4 de la tarde se intensificarán las precipitaciones, principalmente en Ocotal, Estelí, Jinotega, Matagalpa y la zona del Pacífico.