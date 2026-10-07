Lluvias dispersas y calor de 36 grados pronostican expertos en Nicaragua durante las próximas horas

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Meteorólogos pronostican lluvias dispersas y un ambiente muy caluroso en Nicaragua durante las próximas horas.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Caribe y Pacífico, con temperaturas máximas de 36 grados en occidente.

La presencia de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nacional se asocia con una vaguada que se extiende desde el sureste de México hasta el noroccidente del país.

Las corrientes del monzón se localizan al sur del territorio nicaragüense. La onda tropical número 42 circula frente a las costas de Guatemala y El Salvador en el Pacífico Oeste.

Se espera que la onda tropical número 43 avance desde el centro del Caribe hasta Nicaragua para el fin de semana.