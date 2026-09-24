Pantalla gigante cae sobre bailarinas durante competencia de danza en Argentina

Una pantalla gigante cayó sobre un grupo de bailarinas durante una competencia de danza realizada en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

El accidente, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, dejó a las víctimas con lesiones que fueron atendidas de inmediato en el lugar.

Tras el impacto, las víctimas fueron estabilizadas en el lugar y luego llevadas a un hospital, donde se informó que se encuentran estables.

El hecho generó preocupación entre los presentes en el recinto, lo que motivó la cancelación inmediata de la actividad.