Nuevo sistema de humedad provocará lluvias en la tarde y noche en varias regiones de Nicaragua

Un nuevo sistema de humedad que se desplaza sobre el Mar Caribe y el litoral caribeño estará provocando condiciones de lluvias durante la tarde y noche en los próximos días en Nicaragua.

Según los meteorólogos, las precipitaciones se esperan con mayor probabilidad en horas de la tarde y noche, principalmente en la región central hacia el norte.

Las bajas presiones atmosféricas persisten sobre Nicaragua, además de una nueva vaguada que se desplaza lentamente entre el noroeste del Mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense.

Para las 4 de la tarde se esperan lluvias en la mayoría del territorio, principalmente en la región central hacia el norte, acompañadas de descargas eléctricas y nublados.