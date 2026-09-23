Meteorólogos pronostican lluvias intermitentes y descenso de temperaturas en territorio nicaragüense 

Lluvias dispersas, ligeras y moderadas se esperan en Nicaragua durante los próximos días, según informaron los meteorólogos. Las precipitaciones serán intermitentes y estarán acompañadas de un descenso en las temperaturas en distintas zonas del país.

Las condiciones climáticas son provocadas por bajas presiones atmosféricas que persistirán sobre Nicaragua debido a la zona de convergencia intertropical localizada entre el suroeste del Mar Caribe y el sur del territorio nacional. Se localizan dos sistemas de baja presión, de 1010 y 1008 milibares, afectando Centroamérica.

La onda tropical número 40 avanza hacia el Pacífico Oeste, mientras que las ondas tropicales 41 y 42 avanzan del Atlántico hacia las Antillas Menores. Se esperan lluvias con fuertes tormentas eléctricas en la zona del noreste, la región central y el Pacífico, incluyendo Managua.