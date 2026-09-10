Nicaragua bajo alerta por ráfagas de viento de hasta 67 kilómetros por hora y lluvias dispersas

Meteorólogos nicaragüenses informaron que las ráfagas de viento en la región central del Pacífico podrían alcanzar los 67 kilómetros por hora. El Observatorio de Fenómenos Naturales emitió su reporte diario advirtiendo precipitaciones ligeras a moderadas en varias zonas del territorio nacional.

Las lluvias afectarán la zona norte, parte del Triángulo Minero y el sureste, mientras que en el Pacífico predominarán brisas ligeras y aisladas, incluyendo hacia el Gran Lago. Los mayores acumulados pluviales se concentrarán desde Bluefields hacia el sureste, así como en puntos específicos de la región central hacia el noreste, donde se prevén registros bajos.

En cuanto a las rachas de viento, se esperan velocidades de entre 32 y 64 kilómetros por hora en el Pacífico, de 31 a 67 en la región central y de 37 a 52 en el Caribe. Ante estas condiciones, los expertos recomiendan a la ciudadanía y a los sectores dedicados a la navegación y la agricultura mantener las precauciones necesarias para evitar incidentes en las zonas más expuestas del país.