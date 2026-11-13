INETER pronostica lluvias dispersas y temperaturas de 36 grados este fin de semana

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El pronóstico del tiempo para este fin de semana indica lluvias ligeras y aisladas en las regiones del Caribe y Central, según los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

Las precipitaciones podrían extenderse posteriormente hacia la zona de occidente, mientras el ambiente muy caluroso continuará predominando. Se esperan temperaturas máximas de 36 grados.

El sábado las precipitaciones serán más dispersas, con focos de tormenta en occidente y el Caribe principalmente a las 4 de la tarde.

El domingo, a las 9 de la noche, existen posibilidades de tormentas cerca del Golfo Fonseca y en el sector interior, como el Triángulo Minero y el Caribe Sur.

En cuanto a los vientos, algunas zonas del país podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.