Protesta en colegio de Argentina tras difusión de imágenes íntimas de alumnas, creadas con IA

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La preocupación de familias y estudiantes llevó a una protesta frente al Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, Argentina, luego de que se denunciara la creación y difusión de imágenes falsas de alumnas mediante inteligencia artificial.

De acuerdo con los primeros testimonios, cerca de 50 estudiantes de tercer y cuarto año habrían sido afectadas por fotografías manipuladas digitalmente para aparentar desnudos, que posteriormente habrían circulado en redes sociales, plataformas y sitios de contenido pornográfico.

La concentración comenzó durante la mañana frente al establecimiento, ubicado en Belgrano 55. Los estudiantes manifestaron su decisión de no ingresar a clases mientras esperan respuestas de las autoridades. Según relataron algunas familias, la circulación del material habría comenzado semanas atrás, pero la situación tomó mayor dimensión en los últimos días.

Una madre de una de las adolescentes afectadas explicó que su hija tardó en contarle lo ocurrido debido a la vergüenza que sentía. A partir de las conversaciones entre las familias, comenzaron a conocerse más casos y el alcance que habría tenido la difusión. Según su relato, circulaba una especie de listado con los nombres de las alumnas, fotografías tomadas de sus redes sociales y versiones alteradas digitalmente para hacerlas parecer desnudas.

Las familias también cuestionaron la respuesta inicial del colegio y aseguraron que algunos estudiantes ya habían advertido sobre la situación. Estas acusaciones, sin embargo, aún deben ser respondidas por las autoridades de la institución.

Mientras los alumnos permanecían en las afueras del establecimiento, padres de las presuntas víctimas se reunieron con directivos e inspectoras de Educación para abordar el caso. El encuentro se extendió por más de una hora y terminó con la intervención formal de las autoridades educativas.

Entre las medidas que estarían siendo analizadas se encuentra que los estudiantes señalados por su presunta participación en la creación o distribución del material continúen temporalmente sus estudios de manera virtual y no asistan de forma presencial al colegio.

El caso continúa bajo investigación mientras las familias reclaman medidas concretas ante la gravedad de la situación y la protección de las estudiantes afectadas.