Psicóloga advierte que alimentar los celos convierte una emoción natural en violencia de pareja

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La psicóloga Alba Roni advirtió que los celos son una emoción natural del ser humano, pero que alimentarlos los convierte en sentimiento, conducta, hábito y, finalmente, violencia. Señaló que nadie es culpable de lo que siente, pero sí es responsable de lo que hace con lo que siente.

Roni explicó que la sensación puede volverse emoción, la emoción un sentimiento, y el sentimiento una conducta repetida. Indicó que muchas relaciones terminan en desenlaces trágicos, con violencia física, psicológica, emocional y patrimonial, e incluso con la muerte de uno de los cónyuges.

Añadió que el cerebro no distingue entre la creación mental de una película y una experiencia vivida, por lo que las suposiciones se guardan como recuerdos reales. Recomendó comunicación franca y buscar ayuda profesional cuando ya existe violencia.