Psicóloga explica por qué perdonar una infidelidad es una decisión personal y no una obligación

La psicóloga Nicole Mendoza afirmó que perdonar una infidelidad es una decisión personal que no puede censurarse, pues cada persona decide si continúa o se retira de la relación. Durante la entrevista televisiva, la especialista explicó que el perdón está orientado a la sanación individual.

Mendoza precisó que el perdón permite liberar resentimientos, frustraciones y sentimientos como el odio, y que no debe confundirse con la permanencia en la relación.

La especialista diferenció entre una infidelidad circunstancial y una compulsiva, y sostuvo que no toda persona infiel deja de amar a su pareja, aunque aclaró que no justifica la conducta.

Asimismo, indicó que cuando una persona decide quedarse debe establecerse un trabajo de ambos: la pareja infiel debe ganarse la confianza día a día y la afectada debe transitar un proceso de sanación con posibles recaídas.

Respecto a la comunicación con los ex, señaló que solo es válida si ambos cerraron los ciclos emocionales y no existió violencia, y advirtió que con personalidades narcisistas lo recomendable es el contacto cero.

En caso de existir hijos en común, Mendoza indicó que la comunicación debe mantenerse sin utilizarlos como intermediarios ni ejercer abuso emocional sobre ellos.