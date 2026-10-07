Psicóloga insta a prepararse emocionalmente antes de asumir la paternidad y evitar educar desde las heridas

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La preparación psicológica para asumir la paternidad y maternidad responsable constituye un proceso de transformación, según la psicóloga Fátima González. La especialista advierte que muchos padres reciben la noticia con reproche, angustia o falta de aceptación ante el cambio de vida.

González sostiene que no se nace con un manual instructivo para criar y que es normal experimentar emociones que van de la alegría al temor. La especialista enfatiza que la educación más efectiva es la que se imparte con el ejemplo, ya que los niños modelan conductas y valores observando a sus progenitores.

Advierte que los padres educan desde sus heridas: quien tuvo un padre autoritario tiende a repetir ese patrón o a volverse permisivo. Por eso recomienda que el padre se trabaje a sí mismo antes de instruirse para guiar a su hijo.