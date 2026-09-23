Psicóloga pide equilibrio entre crianza tradicional y moderna para formar hijos resilientes

La psicóloga clínica Alba Roni sostiene que la crianza no debe ubicarse en un solo extremo.

La especialista propone rescatar los límites y la autoridad del modelo tradicional sin renunciar al afecto del modelo actual.

Roni reconoció que la crianza de décadas pasadas podía derivar en tiranía y castigos crueles, pero advirtió que el modelo actual ha dejado de lado el límite, el respeto y la autoridad, al punto de convertir cada indicación en una negociación.

Señaló que los padres suelen satisfacer los deseos de sus hijos para cubrir sus propias carencias de la infancia, lo que les arrebata la oportunidad de conquistar metas y explicaría las decisiones extrañas de muchos adolescentes.

Respecto a la tecnología, recordó que hace cuarenta años los padres sabían dónde estaban sus hijos porque los observaban jugar afuera, mientras que hoy un dispositivo sin reglas claras según la edad puede conducir a un secuestro o a un abuso.

Por ello insistió en supervisar las páginas que utilizan los menores y en establecer qué se permite en cada etapa. Subrayó que el niño crece seguro cuando percibe un límite que el adulto impone sin gritos ni maltratos, y enfatizó que los padres no deben convertirse en amigos de sus hijos.