Pulmón de acero revoluciona el tratamiento de enfermedades respiratorias

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El 12 de octubre de 1928 se utilizó por primera vez un pulmón de acero en el Boston Children’s Hospital de Estados Unidos.

El dispositivo marcó un paso importante en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

El aparato era una gran cámara metálica donde se introducía el cuerpo del paciente, dejando únicamente la cabeza fuera.

Mediante cambios de presión, hacía que el pecho se expandiera y contrajera. Se convirtió en herramienta fundamental durante las epidemias de poliomielitis, especialmente para pacientes con parálisis muscular.