¿Qué contenían las inyecciones aplicadas a Christa Pike y qué síntomas le provocaron durante la fallida ejecución?

a ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido en 1995, terminó de manera inesperada luego de que sobreviviera a dos dosis de la inyección letal. Tras el procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica. Sus abogados informaron que se encuentra en estado crítico y recibe cuidados médicos.

A diferencia de los protocolos de tres medicamentos utilizados históricamente en algunas ejecuciones, Tennessee emplea desde 2024 un protocolo de un solo fármaco: pentobarbital, un barbitúrico de acción potente. Según los reportes disponibles, a Pike se le administraron dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución. No se ha informado públicamente de otros medicamentos formando parte de las inyecciones aplicadas en este caso.

El procedimiento estuvo marcado por dificultades para encontrar una vena. Los abogados de Pike señalaron que el brazo donde recibió las inyecciones se volvió morado y presentó ampollas, mientras que la propia mujer manifestó que sentía un fuerte dolor y que su brazo parecía estar a punto de explotar.

Además, Pike permaneció consciente y pudo hablar durante parte del procedimiento. Después de recibir las dosis, continuó con vida y llegó a escucharse que respiraba o roncaba más de una hora después del inicio del intento de ejecución. Finalmente, fue trasladada a un hospital.

Sus abogados plantearon que el medicamento pudo haber ingresado en el tejido del brazo en lugar de llegar correctamente al torrente sanguíneo, aunque esa explicación aún forma parte de las alegaciones de la defensa y está pendiente de investigación oficial. El gobernador de Tennessee ordenó una revisión del procedimiento y suspendió las ejecuciones programadas en el estado por el resto de 2026.

¿Qué síntomas presentó?

De acuerdo con los testimonios publicados hasta ahora, se reportaron:

Dolor intenso en el brazo donde se aplicó la inyección.

Sensación de que el brazo estaba a punto de “explotar”, según el testimonio recogido por EFE.

Cambio de coloración a morado en el brazo.

Ampollas en las zonas de inyección, según los abogados.

Permaneció consciente y capaz de hablar durante parte del procedimiento.

Posteriormente se escuchó que roncaba, pese a haber recibido las dos dosis.