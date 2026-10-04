¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo? El conflicto con Jorge Jesús que habría provocado su salida de la selección de Portugal

La selección de Portugal atraviesa horas de tensión luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración previo al partido ante Dinamarca por la Nations League. La salida del histórico delantero se produjo después de una serie de desencuentros con el entrenador Jorge Jesús y dejó abierta una pregunta: ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre ambos?

El conflicto comenzó a tomar forma durante el partido ante Noruega, cuando Ronaldo fue enviado al banco de suplentes y, pese a realizar movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo, finalmente no ingresó al campo. Portugal terminó imponiéndose 2-1 en Oslo, pero la decisión generó malestar en el capitán portugués.

Jorge Jesús explicó que se trataba de una decisión relacionada con la administración de los minutos del delantero, quien venía de disputar casi 70 minutos en el encuentro anterior ante Gales. Sin embargo, la situación no quedó ahí.

Después del partido ante Noruega, Ronaldo se retiró directamente hacia los vestuarios sin sumar minutos. El entrenador reconoció que tendría que conversar con el futbolista sobre lo sucedido, mientras comenzaban a crecer las versiones sobre una posible tensión entre ambos.

La frase de Jorge Jesús que elevó la tensión

La situación se complicó después de que Jorge Jesús hablara públicamente sobre la suplencia de Ronaldo. El técnico dejó claro que la decisión era exclusivamente suya y que ningún futbolista, incluido el propio Cristiano, podía modificarla.

“Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar”, afirmó el técnico, quien agregó que ningún jugador ni dirigente podría hacerlo cambiar de opinión.

Las declaraciones se produjeron mientras también surgían versiones sobre el entrenamiento del martes. Jorge Jesús negó que Ronaldo se hubiera negado a trabajar y explicó que el delantero había realizado ejercicios en el gimnasio.

Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración

Horas después, el conflicto dio un giro inesperado. Cristiano Ronaldo dejó el centro de entrenamiento de Portugal en una camioneta de la Federación Portuguesa y según los reportes, tenía previsto viajar en un vuelo privado rumbo a Madrid.

Posteriormente, el propio delantero confirmó su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. Ronaldo explicó que tomó la determinación después de la conferencia de prensa de Jorge Jesús y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El capitán portugués, sin embargo, no reveló en ese momento todos los detalles del enfrentamiento. En cambio, dejó una frase que alimentó todavía más la polémica: “A su debido tiempo contaré la verdad”.

Ronaldo también aseguró que explicará a los portugueses las razones que lo llevaron a abandonar la concentración y remarcó que siempre se ha entregado a la selección.

¿Cuál fue el verdadero problema?

Hasta el momento, el episodio conocido públicamente apunta a una combinación de factores: la suplencia de Ronaldo ante Noruega, su posterior falta de minutos, las diferencias sobre la gestión de su participación y las declaraciones contundentes de Jorge Jesús.

No obstante, todavía no se conocen públicamente todos los detalles de la conversación que terminó provocando la salida del delantero. La propia advertencia de Ronaldo de que contará “la verdad” más adelante mantiene abierta la posibilidad de que existan otros elementos detrás del conflicto.

Lo que sí parece claro es que la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús atraviesa un momento de máxima tensión. La decisión del delantero de abandonar la concentración antes del duelo ante Dinamarca convirtió una diferencia deportiva en una de las mayores polémicas recientes alrededor de la selección portuguesa.

Ahora, todas las miradas están puestas en Cristiano Ronaldo y en la explicación que prometió dar. Cuando el capitán portugués revele su versión, podría conocerse finalmente qué ocurrió detrás de puertas cerradas y por qué decidió marcharse de la concentración.