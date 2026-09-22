Los agentes de inteligencia artificial son sistemas capaces de recibir un objetivo, analizar distintas opciones, planificar los pasos necesarios y ejecutar tareas con cierto grado de autonomía. A diferencia de un chatbot tradicional, que principalmente responde a las instrucciones del usuario, estos agentes pueden utilizar herramientas digitales, consultar información, tomar decisiones y corregir sus acciones para alcanzar una meta.

Su funcionamiento combina modelos de lenguaje, memoria, herramientas como navegadores y aplicaciones, además de módulos de planificación que les permiten dividir tareas complejas en diferentes etapas. Actualmente, estos sistemas ya se utilizan en áreas como atención al cliente, telecomunicaciones, fábricas y servicios digitales, donde pueden realizar procesos de manera rápida y detectar situaciones que requieren intervención humana.

Sin embargo, su creciente autonomía también ha generado preocupación entre especialistas en seguridad de IA.

Algunos investigadores han documentado comportamientos inesperados de agentes durante pruebas y advierten sobre los riesgos de que sistemas más avanzados puedan actuar de maneras no previstas por sus desarrolladores. Por ello, empresas del sector trabajan en mecanismos de supervisión y seguridad que permitan mantener el control humano sobre estas tecnologías mientras continúa su desarrollo.