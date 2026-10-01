¿Quién es Christa Pike y qué crimen cometió?

Christa Gail Pike, de 50 años, es una mujer estadounidense que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee y que se convirtió en noticia después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal, en el que recibió dos dosis de pentobarbital. Tras el procedimiento, continuaba con vida y fue trasladada a un centro médico.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conoció en 1995 mientras ambas participaban en un programa de formación laboral. Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen. De acuerdo con los registros del caso, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, atacaron a Slemmer en un área del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Slemmer fue golpeada y torturada hasta morir. Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a muerte en 1996.

Durante las décadas que siguieron, la defensa de Pike presentó argumentos relacionados con los abusos físicos y sexuales que sufrió durante su infancia, además de problemas de salud mental diagnosticados posteriormente. Sus abogados utilizaron estos antecedentes para solicitar que su condena fuera conmutada, pero las diferentes apelaciones no lograron cambiar la sentencia.

El 30 de septiembre de 2026, las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar la sentencia después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara una suspensión emitida horas antes por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, tras administrarle las dos dosis de la sustancia letal, Pike no murió, por lo que fue llevada a un hospital. El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que había sido trasladada a un centro médico.

El caso adquirió especial relevancia porque Pike habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años. Tras el fracaso del procedimiento, el gobernador del estado suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026 y ordenó una revisión independiente de lo ocurrido.