Rafael Leão explica por qué utilizó el número 7 de Cristiano Ronaldo con Portugal

Rafael Leão habló sobre la decisión de utilizar el dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo durante el partido de Portugal contra Dinamarca, luego de que el histórico delantero dejara vacante el número tras abandonar la concentración de la selección portuguesa.

El atacante explicó que llevar ese número tuvo un significado especial para él, debido a la admiración que siente por Cristiano desde su infancia. Además, señaló que el número 7 también tiene un valor especial en su familia, ya que sus hijos nacieron un día 7. “Cristiano es mi ídolo desde que era niño”, expresó Leão después del encuentro.

Leão fue titular ante Dinamarca y disputó 63 minutos, aunque no consiguió marcar ni asistir. Portugal terminó imponiéndose 4-2 en Copenhague. El uso del emblemático dorsal generó comentarios entre los aficionados debido al vínculo que el número tiene con Cristiano Ronaldo, pero Leão aseguró que hizo todo lo posible por respetar la camiseta y se mostró feliz por la victoria de su selección.